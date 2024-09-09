旅行に一緒に行くと、その人の本性が見えてくることがありますよね。今回は、旅行がきっかけで友情にヒビが入ったことのある知人から聞いたエピソードをご紹介します。 友だちと旅行に行くことに A子は仕事で出会った友人女性のB美と、1泊の国内旅行に行くことになりました。B美と仲良くなったのは、共通の趣味があったこと。趣味趣向が似ていたB美とは、話が尽きません。楽しい旅行になるだろうと期待していたA子でした