こだわり満載のシンプル & おしゃれな商品がそろう【コストコ】には、1度食べたらやみつき必至！？ な「レモン味おやつ」があるそう。マニア絶賛の4商品をご紹介するので、お店で探してみてください。 ストックしたい！「3種のミックスナッツ 塩レモン」 最初にご紹介するのは、無印良品マニアの@hi_minimalistfuneさんが「本当に美味しいから3つ買った」というこちら。「塩とレモン」の味わいが特徴の「おつまみ系ナ