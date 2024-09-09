中国戦では2ゴールをマーク森保一監督率いる日本代表は9月10日に北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の第2戦、敵地でのバーレーン戦に臨む。MF南野拓実は初戦の中国戦で2ゴールを記録。「最終予選」と名の付くものに苦しんできた南野だったが、2度目のW杯に向けて滑り出しは上々だ。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・小杉舞）◇◇◇「チームとしても過去の大会でこれ以上ない、いいスタートを切れた。