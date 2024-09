心理学でいうレジリエンス(回復力)とは、不利な状況やストレスに適応する能力のことであり、近年はメンタルヘルスや生産性などの分野で注目されています。そんなレジリエンスと死亡リスクとの関連を調べた新たな研究では、「レジリエンスが高い人は長生きしやすい」という傾向が明らかになりました。Association between psychological resilience and all-cause mortality in the Health and Retirement Study | BMJ Mental Healt