アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーで、女優の高橋桃子（22）がこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。高校時代の「黒歴史写真」を公開し、現在とのビフォーアフターで話題になっている。 【写真】これがこう…なる!?見事に“成長”した高橋桃子 高橋は「これがこう」と題して、4年前の高校3年の自分と現在のアイドル姿を並べて披露した。当時の写真と垢抜けた現在の姿