【バルセロナ時事】サッカーの欧州ネーションズリーグは８日、各地で１次リーグが行われ、最上位１部の１組ではポルトガルがホームでスコットランドに２―１で逆転勝ちし、２連勝で勝ち点６とした。ロナルドが２戦連続で決勝点を挙げた。スコットランドは２連敗。クロアチアはホームでポーランドを１―０で下し、ともに１勝１敗の勝ち点３。１部４組の前回王者スペインは敵地でスイスを４―１で下し、１勝１分けの勝ち点４とし