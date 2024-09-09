松永Ｋ三蔵（まつなが・ケー・さんぞう）さん（４４）の芥川賞受賞作「バリ山行（さんこう）」（講談社、１７６０円）は、主人公が山登りを通じて人生を見つめ直す「純文学山岳小説」。兵庫県の六甲山を舞台に、通常の登山道から外れる「バリ山行」に挑戦する物語だ。松永さん自身、山を愛する会社員。山を登るかのようにコツコツと楽しみながらたどり着いた、純文学最高の賞でもあった。（樋口智城）「芥川賞ですか。とても