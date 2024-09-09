「脱出おひとり島」に出演した美容系YouTuberのfreeジア（本名：ソン・ジア）が、新しいヘアスタイルを公開した。彼女は最近、自身のInstagramを通じて「近づく秋に似合いそうな今回のネイル」というコメントとともに、数枚の写真を掲載した。写真の中でfreeジアは、前髪を下ろしたロングヘアで新たな魅力を放った。彼女はブルーのカラーコンタクトを着用して、幻想的な雰囲気を醸し出し、整った顔立ちで人形のようなビジュアルを