日本将棋連盟の創立１００周年にあたる８日、東京都渋谷区に新将棋会館が完成し、お披露目式が行われた。同連盟の羽生善治会長（５３）や藤井聡太七冠（２２）＝竜王、名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖＝らが出席した。テープカットを行った紋付きはかま姿の羽生会長は「１００周年を新たな節目として、良い形で次の世代に残していきたい」とあいさつした。ＪＲ千駄ケ谷駅から徒歩２分の地にできた真新しい「ヒューリック将