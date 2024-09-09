ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は９日、バイオリニストの葉加瀬太郎が６日、公式サイトで、顔面神経まひの症状が出る「ラムゼイハント症候群」と診断されたことを公表したことを報じた。スタジオで総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「大変、いろいろ気遣いしていただく方で番組にわざわざメッセージを寄せていただきました」と明かし、葉加瀬のメッセージを紹介した。メッセージ