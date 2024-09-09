俳優・竹内涼真の妹でタレント・たけうちほのかが８日までに自身のインスタグラムを更新。サッカー観戦したことを報告した。ほのかは日本代表ジャージーを着てピッチを背にする写真や自撮りを投稿。「埼スタはじめてだったよ！デカい！サッカー観戦最高！」とつづり、埼玉スタジアムで行われた２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選・中国戦を訪れたことを明かした。この投稿には「待ち受けにしてもいいですか？？」「似合って