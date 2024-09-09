俳優、歌手、プロデューサー、さらに実業家として活躍するセレーナ・ゴメス。資産額が10億ドルを突破した。金融系総合情報サービス「ブルームバーグ」が報じている。同社の推定によるとセレーナの資産額は13億ドル（約1,851億円）。彼女は現在32歳だが、リアーナやテイラー・スウィフトと並びアメリカで最も若い、叩き上げでビリオネアになった女性の1人となった。報道では資産の大部分がセレーナが2019年に立ち上げたコスメブラン