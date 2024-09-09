＜大相撲九月場所＞◇初日◇8日◇東京・両国国技館17歳の超若手行司の成長……“進化”した姿に相撲ファンが注目。堂々とした振る舞いに「17歳でこの貫禄!?」「貫禄が増している」などの声が寄せられたほか、さらに野太くなった発声を受け「キャラ変わったw」というコメントまで寄せられていた。【映像】「キャラ変わったw」超若手行司の堂々とした所作行司の名前は式守風之助。2023年の名古屋場所で初土俵を踏み、中学を卒業