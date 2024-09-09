俳優・杉野遥亮が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『マウンテンドクター』（毎週月曜後10：00）の第10話が、きょう9日に放送される。物語はクライマックスへ突入し、近藤匡プロデューサーからコメントが到着した。【第10話カット】江森先生がちょっとかわいい発言？…とは思えない緊迫風景同作は、山岳医療の現場に放り込まれた青年医師・歩（杉野）が、さまざまな思いを抱えた患者や医療従事者たちと触れ合