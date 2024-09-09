マツコ・デラックスと村上信五（SUPER EIGHT）が出演する、きょう9日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（毎週月曜後10：00）は「街行く人の夏のファッションをチェックしてみた件」「生まれ変わったらやりたいシリーズ」「ガチャピン・ムックとロケに行ってみた件」を送る。【番組カット】ガチャピン＆ムック登場に驚く村上信五「街行く人の夏のファッションをチェックしてみた件」では、街で出会った個性