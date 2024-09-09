エア・インディアが2024年に路線投入した新機種エアバスA350-900。ただ、その客室はひそかなウワサがあります。JALの新国際線旗艦機A350-1000の客室に似ているのです。ともに2024年デビューインドの航空会社エア・インディアが2024年に就航させた、エアバスA350-900は同社にとって期待の新鋭機です。この機は客室も刷新が図られましたが、これが航空ファンのあいだで話題にのぼることがあります。それは、JAL（日本航空）が同年