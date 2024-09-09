アイドルグループ・乃木坂46の池田瑛紗、冨里奈央がきょう9日発売の『別冊少年マガジン』10月号（講談社）のに登場している。【写真】新連載グラビア！漫画に囲まれた冨里奈央＆池田瑛紗2人は、今回から同誌でスタートするグラビア新連載「アイドルと漫画」に登場。漫画好きなアイドルに、漫画にまつわるあれこれを語ってもらう新連載となっており、メイン作品のコラボグラビアを披露する。池田と冨里は、漫画への想いを計2