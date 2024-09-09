杉野遥亮（28）が主演するカンテレ・フジテレビ系「マウンテンドクター」（月曜午後10時）の第10話が9日、放送される。同作は長野県松本市を舞台に、山岳医療にスポットを当てたオリジナル作品。杉野演じる山岳医療の現場に入った青年医師が、さまざまな思いを抱えた山岳医や患者と触れ合い、成長していく姿を描く。大森南朋（52）らが先輩医師役で出演する。▼第10話あらすじ人知れず心臓に疾患を抱えていた江森（大森）が倒れた