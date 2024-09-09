大谷が今季46号。豪快弾に本拠地は騒然とした(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月8日（日本時間9日）、本拠地でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数2安打1打点の成績で、5回一死の第3打席では自身のシーズン最多本塁打記録に並ぶ46号ソロを放った。チームは4‐0で勝利している。【動画】右翼ポール際へ豪快な一発！大谷翔平が46号本塁打を放つシーン打球の行方がわからなくなるほどの豪快な一発は