まだイングランド・プレミアリーグは開幕したばかりだが、『プレミアリーグ公式』は「開幕3試合から分かったこと」と題し、いくつか注目すべきポイントを挙げている。その1つに挙げられたのが『ブライトンの躍動』だ。今季よりロベルト・デ・ゼルビに代わり、ファビアン・ヒュルツェラーが指揮官に就任し、当初はどうなることかと不安を抱えていたサポーターもいるだろう。しかし、ここまではマンチェスター・ユナイテッドからも勝