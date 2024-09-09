Jリーグではロングスローを得意とするFC町田ゼルビアの躍進もあってスローインについて取り上げられる機会は多いが、欧州で注目される回数はそれほど多くない。データサイト『Opta』によると、プレミアリーグのマンチェスター・シティはここまでのリーグ戦3試合ですべてのスローインを成功させている唯一のチームだという。英『The Athletic』の記者であるサム・リー氏は成功した全49回のスローインを分析し、記事にまとめている。