リニア中央新幹線の新駅候補地でボーリング調査現場を視察し、説明を受ける岸田文雄首相（左端）＝2024年7月31日、三重県亀山市［代表撮影］（写真：時事）岸田首相は7月31日、三重県亀山市にあるリニア中央新幹線の駅の候補地を訪れてボーリング調査の現場を視察し、「最速2037年の全線開業という想定時期のもと、駅周辺を含めた町づくりについても国として沿線自治体と連携して支援をしていきたい」と述べた。6月21日に閣議決定