どんよりした気分に陥る週。職場では、周囲とペースが噛み合わずストレスを溜めそう。スピーディな行動が得意な牡羊座ですが、ペースダウンが運気好転策に。金運はいつも以上にお金の管理を抜かりなく。恋愛はマニアックなイベントやコミニュティに出会いが潜んでいます。