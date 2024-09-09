仕事運が快調な週。チャレンジしたかったことが向こうから飛び込んできます。レジェント的な人物からチャンスの切符を手にする気配も。金運は予期せぬ実入りが期待できそう。反面、高価な買い物など浪費もしがち。気をつけて。恋愛は好きな相手との関係が進展する予感。