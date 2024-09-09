メンタルがウエットになりがち。いつもならクールに受け流せることにウジウジしそう。仕事は周囲の期待に応えようと頑張ると返って裏目に。淡々と自分の持ち場をこなして。恋愛は趣味など好きな世界の中に出会いがあるかも。また、カップルは懐かしい場所に足を運ぶと○。