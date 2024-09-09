メリハリを意識しながら動くことが開運を招きます。疲れを感じたら素直に休息を。特に仕事は無理をすると集中力に欠け、痛いミスを招くことに。金運もバランス良く使って。レジャー運は◎。計画を立てるだけでもパワーアップに。恋愛はトークが楽しい相手と進展する予感。