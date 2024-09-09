対人面が波乱。意外な人に陰口を言われ傷つきそう。オンもオフもキャラが被る人は警戒を。また、仕事は粘りスタンスが成功キー。簡単に諦めないこと。恋愛は偶然出向いた場所に運命が潜んでいます。気乗りしないことでも億劫がらず出向いてみて。健康は運動不足に注意。