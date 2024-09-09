興味あることが舞い込んできたり、好きなことで道が開ける幸運週。仕事も、新たにやりがいあることにチャレンジできそう。また、美容はヨガやスパで身も心も軽やかな自分を楽しめます。恋愛はリスペクトできる人物が本命に。仕事を通じて素敵な出会いも期待できそう。