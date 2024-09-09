金運が低迷。緻密に計画を立て使わないと週末ピンチに。大きな買い物も慎重に検討して。仕事は転職など新天地へのトライにツキあり。ひらめきで動くと更にチャンスを掴めます。恋愛は相性や感性の合う人に巡り会える暗示。特に人が集まる場所に出会いが潜んでいそう。