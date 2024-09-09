対人面が活発な週。今までは縁がなかったタイプと交流が生まれそう。また、仕事も信用できるチームと成功を手にする暗示。金運は強欲なスタンスはNG。レジャーや、習い事など生活に潤いをもたらせる投資をケチらない事。恋愛はパートナーを褒めることが円滑キーに。