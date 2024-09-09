ポジティブに動かしてきたことに突然テンションが下がる恐れが。強引に突き進めずに一旦冷静に様子見を。金運は浪費の星回り。身の丈にあったショッピングを楽しみましょう。恋愛はライバルが多いほど闘志を燃やしそう。気になる相手へのアプローチは週末が狙い目。