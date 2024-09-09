エネルギー溢れる週。仕事も○。頑張った以上の評価や成果を得られそう。反面、余計な一言を放ち墓穴を掘る気配も。自己中発言には気をつけて。金運はくじ運が好調。特に土曜日にツキが集中します。恋愛は年齢差のある人と縁あり。カップルはマニアックなデートがオススメ。