疲れが取れずメンタルが落ち着かない週。旅先で大切な物を紛失したりうっかりミスも多発しそう。身体に澱を溜めないようデトックスに励んで。また、仕事は下手に視野を広げると終始付かなくなる恐れが。こだわりを大切に。恋愛はヒーリングスポットに足を運ぶと◎。