イマジネーションが豊かな週。創作系の趣味や習い事が収入に結びつく暗示も。また、金運＆買い物も閃きに従うと吉。健康は胃腸系の乱れに注意を。食べなれない食材は口にしないこと。恋愛はドラマチックな出会いがありそう。海や川などウォータースポットがオススメ。