モデルの「みちょぱ」こと池田美優が８日までに自身のＳＮＳを更新。イベントオフショットを公開した。７日、さいたまスーパーアリーナにて開催されたファッションイベント「マイナビＴＧＣ２０２４Ａ／Ｗ」に登場した池田。インスタグラムで「ＴＧＣありがとうございましたたのしかったね〜」とファンに伝え、イベントオフショットをアップ。大きな袖が印象的なミニ丈のオフショルトップスにロングスカートを合わせた