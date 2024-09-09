脚本家の三谷幸喜氏が８日放送のフジテレビ系「だれかｔｏなかい」（日曜・午後９時）に出演した。ＭＣの中居正広に「僕、前も三谷さんと『何かやりましょうね』って話したことがありましたよね？」と聞かれると「『ＳＭＡＰ×ＳＭＡＰ』ですよ」と中居らＳＭＡＰが出演していた同局系人気番組の名前を口にした三谷氏。中居が「熱くしゃべったことがあったの。間の時間で」と明かすと、「覚えてます？（中居が）『刑事もの