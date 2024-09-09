LE SSERAFIM・チェウォンがキュートな魅力でファンを虜にした。【写真】「彼女感満載」チェウォンのベッド寝そべり9月5日、チェウォンが自身のインスタグラムを更新。新曲『CRAZY』の活動ビハインドを収めた写真を投稿した。写真には、デジタルカメラで自撮りをするチェヨンの姿が。黒いタンクトップにヒョウ柄のパンツを合わせた衣装からは、チェウォンの細いウエストがあらわになり、視線を奪う。また、ウィンクや舌をペロッと出