旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「新八代」はなんて読む？「新八代」という漢字を見たことはありますか？ヒントは、熊本県にある駅名で、3文字目に「や」が入ります。いったい、「新八代」はなんと読むのでしょうか。正解を知