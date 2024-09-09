世界最大級のアンモニア工場の外観＝2024年5月、西オーストラリア州、佐々木凌撮影 オーストラリアの南オーストラリア州は、メガバッテリーを用いて再生可能エネルギー100％をめざしています。さらに再エネを使った「グリーン水素」の製造を進めています。西オーストラリア州でも「グリーン水素」や「グリーンアンモニア」の製造をビジネスチャンスととらえ、新たな再エネ利用を始めています。（佐々木凌）イーロン・マ