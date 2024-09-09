ホーンズデール風力発電所とメガバッテリー＝南オーストラリア州提供 猛暑日が続いた今夏、二酸化炭素を減らすためにも再生可能エネルギーの重要性を再認識した人は少なくないのでは。オーストラリアの南オーストラリア州は、再エネ利用で世界の最先端を走ります。丸10日と18時間45分連続で、州内で使った電気の100%を再エネだけで賄うことに成功したのです。しかし、そこに至るまでの道のりは平坦ではありませんでした