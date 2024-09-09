メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市営地下鉄の鶴舞線に可動式のホーム柵が設置されることになり、西区の庄内緑地公園駅で据え付け作業が行われました。 名古屋の地下鉄で、ホーム柵が設置されていないのは鶴舞線だけで、名古屋市は、アジア大会が開催される2026年9月までに19の駅に整備する予定です。 運転終了後の9日未明、庄内緑地公園駅でホーム柵の据え付け作業が行われました。 ホー