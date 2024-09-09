中国では、外国人などを対象にする医療ツーリズムを活性化しようとする動きが続いている。その場合、他国とは異なる「空き席」を見出すことが、成功の鍵になる可能性が高いという。中国メディアの環球時報が、香港メディアのサウスチャイナ・モーニング・ポストを引用するなどで紹介した。2020年の世界の医療ツーリズム市場の規模は約115億6000万ドル（約1兆6500億円）であり、28年までに535億1000万ドル（約7兆6200万円）に増加す