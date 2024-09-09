一部工事中の「第3の東名」とは神奈川県で整備中の新たな道路が、渋滞の激しい「国道246号」を将来的に大きく変えるかもしれません。そんな「厚木秦野道路」の未来像に、反響の声が集まっています。どんなルートで、どんな声が上がっているのでしょうか。圏央道の厚木IC（画像：Google Earth）。厚木秦野道路は、新東名と東名とともに、神奈川県の東西軸となる道路です。【画像】超便利!? これが「厚木秦野道路」計画