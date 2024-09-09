8日午前、魚津市で乗用車が道路沿いのコンクリートの法面や電柱に衝突し、運転していた76歳の男性が死亡しました。警察によりますと8日午前9時40分ごろ、魚津市稗畠の県道を走っていた普通乗用車が、道路右側のコンクリート製の法面や電柱に衝突して横転しました。車を運転していた近くに住む介護施設職員の谷口逸夫さん（76）は、頭などにけがをし、病院に運ばれましたが8日午後5時前に死亡が確認されました。死因は