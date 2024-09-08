2017年9月のメジャーデビューから7周年を迎えた指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）が、9月7日・8日の2日間にわたって、＝LOVE 7周年コンサート「＝LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を神奈川県・Kアリーナ横浜にて開催した。この記事ではそのオフィシャルレポートを届ける。 ● オープニングでおなじみの「Overture」ログインして続きを読むThe post ＝LOVE、7周年記念コンサートでKアリー