■MLBドジャース 4ー0 ガーディアンズ（日本時間9日カリフォルニア州ロサンゼルス、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（30）が本拠地でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で出場し、4打数2安打1打点で打率は.291。シーズン自己タイ記録の46号、自己新記録の162安打、101打点と記録づくめとなった。さらに今季51度目のマルチヒットをマークした。チームも先発のJ.フラハティ（28）が7回途中まで無失点の好投、ドジャー