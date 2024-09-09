9日（月）は広い範囲で日差しが届きますが、関東や東北南部を中心に急な雷雨に注意が必要です。＜9日（月）の天気＞全般に高気圧に覆われますが、関東や東北南部付近に秋雨前線がのびる予想です。晴れ間があっても雨が降りやすく、特に関東北部で局地的に雷雲が発達するおそれがあります。短時間の大雨による道路の冠水などに注意してください。また、湿った空気が流れ込む九州〜東海の太平洋側でも午後は所々で雨が降りそうです。