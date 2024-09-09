日本初のブロックチェーンを用いたデジタル通貨「DCJPY」の商用サービスが、8月27日にスタートした。オンラインでの契約や手続きの完了と同時に決済と取引が自動的に実行されるスマートコントラクトに対応したことが最大の特徴で、企業間取引を大幅に効率化できる可能性を秘めている。