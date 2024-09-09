ガーディアンズ戦で46号…162安打＆101打点は自己最多を更新【MLB】ドジャース 4ー0 ガーディアンズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「1番・指名打者」で出場し46号ソロを放つなど2安打1打点の活躍を見せた。自己最多を更新する162安打、101打点をマーク。ドジャースが2連勝を収めた。初回の第1打席は左飛に倒れたが、3回2死の第2打席で中前打を放った