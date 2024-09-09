大阪・大阪市にある“リーベルホテル大阪”は、12月1日（日）から、「MUJI room」12室をオープン。公式サイトでは9月5日（木）より宿泊予約の受取を開始した。【写真】檜風呂付きの客室も！部屋タイプのラインナップ一覧■4つの部屋タイプを展開今回4階フロアを改装しオープンする「MUJI room」は、“地域に溶け込むもうひとつの暮らし”をコンセプトに「無印良品」の世界観が体感できる客室。部屋タイプには、木を基調に